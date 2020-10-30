احتفالات وأتوبيسات لنقل الناخبين فى الرحاب ومدينتى.. «طلعت مصطفى»: راحة السكان أولًًا

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى عن انطلاق احتفالات خلال يومى 7 و8 نوفمبر المقبلين تزامنًا مع انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.وحرصت المجموعة من منطلق مسئوليتها ومشاركتها المجتمعية على توفير جميع أنواع سبل الراحة للناخبين من سكان الرحاب ومدينتى، وأعلنت عن توفير أتوبيسات لنقل الناخبين ذهابًا وعودة للمقار الانتخابية مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.واستقبل سكان الرحاب ومدينتي هذه الأنباء بسعادة بالغة، وأكدوا حرص المجموعة الدائم على التسهيل والتيسير على السكان، وقالوا إن مثل هذا التنظيم متوقع دائمًا من مجموعة طلعت مصطفى، ونلمسه دائمًا مع كل استحقاق دستوري يحتاج إلى توجه السكان إلى صناديق الاقتراع.وتقع كل من الرحاب ومدينتي في نطاق التجمع الأول، مقر قسم الدائرة السابعة لمحافظة القاهرة والتي وتضم كلا من بدر والنزهة والشروق والقطامية، ويتنافس فيها نحو 43 مرشحًا فرديًا وقائمتان انتخابيتان.