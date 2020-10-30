تضاعف العجز التجاري التركي ثلاثة أمثاله في سبتمبر

أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الجمعة، أن عجز التجارة الخارجية للبلاد زاد 189.6% على أساس سنوي في سبتمبر ليبلغ 4.828 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام.وقال المعهد، إن الصادرات التركية زادت 4.8% فيما قفزت الواردات 23% مقارنة مع سبتمبر 2019، وفي أول 9 أشهر من العام، قفز العجز التجاري 79.5% إلى 37.86 مليار دولار.