دار «واو» توقع مجموعة «قوس قزج بدون ألوان» للكاتب السيد شليل

وقعت دار "واو" للطباعة والنشر عقد مجموعة "قوس قزح بدون ألوان" للكاتب السيد شليل، والتي تضم خمس قصص وهي "قوس قزح بدون ألوان ـ أمي التي في السماء ـ لا تكف عن اللعب يا سامرـ رد الجميل ـ هدية" لفئات عمرية متفاوتة.وتعالج المجموعة السلبيات التي يتعرض لها الأطفال في مراحل عمرهم الأولى من خلال قالب حكائي شائق ولغة تجد استحسانا ومحبة.وبعد توقيع العقد تم الاتفاق على ملامح الكتاب التي قد يشارك في رسومه بعض الأطفال.ولفت السيد شليل إلى وجود موهبة تدعى فريدة محمود، رغم صغر سنها إلا أنها تمتلك مهارة غير عادية، وشاركت ضمن مبادرة حقق حلمك والتي التي تبنت مجموعة كبيرة من المواهب في مجالي الكتابة والرسم.