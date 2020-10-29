رئيس وزراء كندا: الإرهابيون لا يمثلون الإسلام ولا المسلمين

أدان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الهجوم الإرهابي في مدينة نيس الفرنسية الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص بسكين، مؤكدا في الوقت نفسه أن «الإرهابيين الذين ينفذون هذه الهجمات لا يمثلون الإسلام ولا يمثلون المسلمين في كندا أو فرنسا أو أي مكان حول العالم».يأتي ذلك بعد هجوم إرهابي نفذه تونسي في كنيسة نرتوردام في مدينة نيس الفرنسية وأدى إلى مقتل 3 منهم امراة تم قطع رأسها.