هولاند يدعو لطرد تركيا من الناتو بسبب تصرفات أردوغان

دعا فرانسوا هولاند الرئيس الفرنسي السابق، الخميس، إلى إعادة النظر في عضوية تركيا بحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب السلوك العدواني لرجب طيب أردوغان ضد بعض أعضاء الحلف.وانتقد هولاند، خلال حديثه لإذاعة "فرانس إنفو"، سلوك تركيا بسبب هجومه على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بجانب تدخله في شؤون عدد من الدول، مثل سوريا وأذربيجان وليبيا، إلى جانب خلافه مع اليونان وأنشطته في منطقة شرق البحر المتوسط، وذلك وفق قناة "سكاي نيوز".واعتبر الرئيس الفرنسي السابق أن سلوك أردوغان العدواني يمثل مشكلة لاستمرار تركيا في الناتو ويشجع على عودة ظهور الجماعات الإرهابية، داعيا إلى مناقشة وجود أنقرة في الحلف لأن سياسة أردوغان العدوانية تذكي النزاعات المسلحة على أبواب أوروبا.وأكد هولاند أن أعضاء الناتو غير مضطرين لقبول السلوك العدواني من تركيا لمجرد أن الولايات المتحدة تريد بقائها في الحلف.يذكر أن الرئيس التركي رجب أردوغان دعا إلى مقاطعة البضائع الفرنسية، كما وصف نظيره الفرنسي ماكرون بالمجنون وأنه في حاجة إلى فحص صحته العقيلة.