مريهان حسين تتألق في اليوم السابع من مهرجان الجونة (صور)

خطفت الفنان مريهان حسين الأنظار بعد إطلالتها المثيرة والجريئة على الريد كاربت بمهرجان الجونة السينمائي، في يومه السابع.وارتدت الفنانة الشابة فستانا كحلي اللون طويلا مفتوحا من ناحية الصدر، حيث أشاد به كافة الحاضرين.من ناحية أخرى، شاركت ميرهان حسين في رمضان الماضي كضيف شرف في مسلسل "رجالة البيت"، بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني، وبيومي فؤاد، وعارفة عبدالرسول، ومن إخراج أحمد الجندي.ونشرت ميرهان صورًا ومقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت في الصور والفيديو شقيقة ميرهان وهي تحملها، وذلك خلال احتفالها بعيد ميلادها، حيث علقت ميرهان: "هما قصدهم يشيلوني من على الأرض شيل، عشان عيد ميلادي".