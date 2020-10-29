«الصوفية»: الإخوان السبب في الرسومات الفرنسية الساخرة

قال الدكتور علاء أبوالعزائم، شيخ الطريقة العزمية ورئيس الاتحاد العالمى للطرق الصوفية، إن رسومات صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية لا تسيء للدين الإسلامي أو الرسول، صلى الله عليه وسلم، من قريب أو بعيد، ولكنها تشير إلى الإخوان والسلفية، وذلك بسبب تطرفهم وتشددهم.وتابع "أبوالعزائم"، في تصريحات له، أنه يجب على العالم الإسلامي أن يعرف أن هذه التيارات السلفية والإخوانية لا تسعى إلى الإصلاح في الأرض ولكنها تسعى إلى الفساد والإفساد والتخريب، ولذلك يجب مواجهتها بكل قوة حتى يعود الإسلام الوسطي المحمدي من جديد.وأوضح "أبوالعزائم" أن الرسومات الساخرة في فرنسا هي وسيلة للتعبير عن حريتهم، وهم لم يفعلوا ذلك إلا بعد حدوث عمليات إرهابية ضد بعض الأشخاص والأفراد، وهذا التطرف أوجده المتشددون من السلفية والإخوان.