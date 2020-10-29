الرئيس اللبناني يدين الاعتداء الإرهابي في مدينة نيس الفرنسية

أدان الرئيس اللبناني ميشال عون، الاعتداء الإرهابي الذي وقع اليوم الخميس في مدينة (نيس) الفرنسية.وأكد الرئيس اللبناني -في برقية بعث بها إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون- وقوف لبنان إلى جانب فرنسا في هذه المحنة المستجدة، مقدما تعازيه الشخصية وتعازي الشعب اللبناني في ضحايا الاعتداء الإرهابي، ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى.كان رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري قد استنكر بشدة في وقت سابق من اليوم الاعتداء الذي وقع بمدينة نيس الفرنسية، مؤكدا أن هذا العمل الإجرامي لا يمت للإسلام بأدنى صلة.كما شجب الزعيم السياسي الدرزي وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، الاعتداء الإرهابي، داعيا إلى التمييز بين الإرهابيين والإسلام لتجنب الوقوع في فخ المتطرفين من جميع الجهات "الذين يستهدفون إيقاظ بركان الانتماءات الضيقة التي لا تؤدي إلا للنزاعات".