رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 29 أكتوبر 2020 الموافق 12 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس اللبناني يدين الاعتداء الإرهابي في مدينة نيس الفرنسية

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 05:44 م
ميشال عون
ميشال عون
أ ش أ
طباعة
أدان الرئيس اللبناني ميشال عون، الاعتداء الإرهابي الذي وقع اليوم الخميس في مدينة (نيس) الفرنسية.

وأكد الرئيس اللبناني -في برقية بعث بها إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون- وقوف لبنان إلى جانب فرنسا في هذه المحنة المستجدة، مقدما تعازيه الشخصية وتعازي الشعب اللبناني في ضحايا الاعتداء الإرهابي، ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

كان رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري قد استنكر بشدة في وقت سابق من اليوم الاعتداء الذي وقع بمدينة نيس الفرنسية، مؤكدا أن هذا العمل الإجرامي لا يمت للإسلام بأدنى صلة.

كما شجب الزعيم السياسي الدرزي وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، الاعتداء الإرهابي، داعيا إلى التمييز بين الإرهابيين والإسلام لتجنب الوقوع في فخ المتطرفين من جميع الجهات "الذين يستهدفون إيقاظ بركان الانتماءات الضيقة التي لا تؤدي إلا للنزاعات".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لماذا تحالفت ليلى علوي مع يسرا ضد فاتن حمامة؟

رسميا.. تأجيل مباراتي الزمالك والرجاء والنهائي الأفريقي

الصحة العالمية تحذر المصريين من زيادة إصابات كورونا 2020: إنهم يتجاهلون الفيروس

تركنى خوفًا من العدوى.. معاناة مريضات البهاق مع الوصم والتنمّر

الصور

image description

حلاوة زمان.. من أيام الملكية رحلة عائلة «عثمان» مع حلويات المولد

image description

أسيوط تناقش تطوير المستشفيات المركزية

image description

شارع 306 يتزين بألوان التنورة احتفالًا بالمولد النبوى الشريف (صور)

image description

استمرار عمل لجان المعاينة وتسعير الأراضى بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تقيم معرضًا للمستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة

الأكثر قراءة

رسميا.. تأجيل مباراتي الزمالك والرجاء والنهائي الأفريقي

تركنى خوفًا من العدوى.. معاناة مريضات البهاق مع الوصم والتنمّر

الصحة العالمية تحذر المصريين من زيادة إصابات كورونا 2020: إنهم يتجاهلون الفيروس

مدرسة تهدد أولياء الأمور بـ«فضح أبنائهم» إذا لم يسددوا المصروفات

إنفوجراف

image description

هجوم نيس الإرهابي في سطور (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا (إنفوجراف)

image description

رمضان صبحي.. لا أكذب ولكني أتجمل (إنفوجراف)

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

نجم الساعة

نجل الفنانة عايدة عبدالعزيز: مصابة بألزهايمر ومحدش بيسأل عليها

منوعات

علماء يكتشفون شعابًا مرجانية ضخمة قبالة الساحل الشمالي لأستراليا

هولندا تعدم 35700 دجاجة بعد رصد سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور

أكبر معرض للسياحة ينظّم نسخة 2021 عبر الإنترنت

فاينانشيال تايمز: تحور جديد لكورونا سبب الحالات المكتشفة حديثًا

أيام زمان

حكاية شعر عبد الحليم حافظ الذي ظنت أم كلثوم أنه «باروكة»

«صبري» و«أمين» يكشفان حقيقة أزمات أم كلثوم وجيهان السادات

لماذا تحالفت ليلى علوي مع يسرا ضد فاتن حمامة؟

«إحداهن توفيت في حادث».. مصير شقيقات الفنانات اللاتي بدأن العمل بالسينما

مقالات الرأي
جلال حمام
ويبقى الكتاب المدرسى ضرورة حتمية
صفوت البياضي
مصر باقية.. وهُم زائلون
أحمد بهاء الدين شعبان
الانتخابات الأمريكية.. بوابات الجحيم «1»
خالد عكاشة
فى ظلال اصطياد الرجل الثانى لتنظيم القاعدة
المزيد

الثقافة

كاتب مسرحي ينظم بروفاته في الشارع:«إحنا بنموت فنيًا»

معارض كتب تجوب المحافظات.. وتأجيل معرض الأوبرا لمنتصف نوفمبر

«المصرية العامة للكتاب» تصدر «الفاتحة لصاحب المقام» لأحمد شلتوت

التقديم للمشاركة فى صالون الشباب للفن التشكيلى.. 10 نوفمبر