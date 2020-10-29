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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«كابوس كورونا».. 4 دول تعيد الإغلاق خشية تفشى الوباء

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 04:07 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
إيمان ماهر
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عاد الرعب يجتاح العالم مجددًا بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد ما تسبب في اتخاذ بعض الدول لإجراءات احترازية مشددة وصلت إلى حد الإغلاق مرة أخرى بعد أن فتحت جميع الدول أبوابها خلال فترة انخفاض الجائحة لكن يبدو أنها لن تنتهي بهذه السهولة.

«فرنسا»
اتخذت السلطات الصحية تدابير احترازية وقرارات جديدة في مواجهة الارتفاع المتزايد لأعداد المصابين والوفيات بفيروس كورونا المستجد، وقررت إغلاق الحانات والصالات الرياضية وحمامات السباحة، كما يتعين على العديد من المؤسسات المفتوحة للجمهور إغلاق أبوابها، ولا يُسمح بحفلات الزفاف في المؤسسات المفتوحة.

«إيطاليا»
أعلنت السلطات الإيطالية عن اتخاذ إجراءات مشددة في محاولة لاحتواء التزايد المستمر في تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، إذ قررت إغلاق دور العرض السينمائي والصالات الرياضية وحمامات السباحة لكبح تفشي العدوى وإغلاق المطاعم والمقاهي بحلول الساعة السادسة مساءً (بالتوقيت المحلي)، في حين سيُسمح للمتاجر وأغلب الأعمال التجارية الأخرى بإبقاء أبوابها مفتوحة.

«ألمانيا»
أعلنت ألمانيا عن إغلاق المطاعم والمؤسسات الثقافية والترفيهية بدءًا من الإثنين المقبل، وقالت وكالة الأنباء الألمانية وفق مصادر مشاركة في المشاورات بين المستشارة أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات، إنه سيتم استثناء توصيل الطلبات إلى المنازل، كما سيتم الإبقاء على الكانتينات (المقاصف) مفتوحة.

«إسبانيا»
أعلنت الحكومة الإسبانية، حالة الطوارئ الصحية، لوقف تصاعد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19"، لتكون ثاني حالة طوارئ يتم إعلانها هذا العام بعد إعلانها في مارس الماضي، لاحتواء الموجة الأولى من فيروس كورونا، والتي استمرت حتى يونيو الماضي.


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