سفارة روسيا بالقاهرة تهنئ الشعب المصرى بالمولد النبوى الشريف
الخميس 29/أكتوبر/2020 - 04:06 م
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هنأت سفارة روسيا فى القاهرة، اليوم الخميس، الشعب المصري بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.
وقالت السفارة- في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك: "الأصدقاء المصريون الأعزاء، نتقدم لكم بالتهنئة بمناسبة المولد النبوي، ونتمنى لكم الصحة والسلامة والتوفيق. كل عام وأنتم بألف خير".
وقالت السفارة- في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك: "الأصدقاء المصريون الأعزاء، نتقدم لكم بالتهنئة بمناسبة المولد النبوي، ونتمنى لكم الصحة والسلامة والتوفيق. كل عام وأنتم بألف خير".