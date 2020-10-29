سفارة روسيا بالقاهرة تهنئ الشعب المصرى بالمولد النبوى الشريف

هنأت سفارة روسيا فى القاهرة، اليوم الخميس، الشعب المصري بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.وقالت السفارة- في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك: "الأصدقاء المصريون الأعزاء، نتقدم لكم بالتهنئة بمناسبة المولد النبوي، ونتمنى لكم الصحة والسلامة والتوفيق. كل عام وأنتم بألف خير".