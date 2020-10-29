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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

نبيل صموئيل يشهد اجتماع منتدى الجمعيات الأهلية بـ«القومي للمرأة»

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 04:10 م
اجتماع منتدى الجمعيات
اجتماع منتدى الجمعيات الأهلية
محمد الشريف
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عقد منتدى الجمعيات الأهلية بالمجلس القومى للمرأة اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس ومقرر المنتدى بمشاركة عدد من عضوات وأعضاء المنتدى، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وافتتح الاجتماع الدكتور عصام العدوى عضو المنتدى وعضو لجنة المنظمات الأهلية بالمجلس، وأشار إلى أن اجتماع اليوم يكتسب أهمية كبيرة حيث يناقش القضايا محل اهتمام المنتدى فى ظل التحديات الكبيرة التى تصاحب جائحة فيروس كورونا.

وأكد أن المنتدى تضمن ثلاثة جلسات ناقشت جلسته الأولى أهمية القدرات الفردية والكلية وتأثيرها على المجتمع المدني، وأهمية تنشيط الوعي المجتمعي بكل القضايا التي يتم تناولها مثل ختان الإناث والزواج المبكر، وتضمنت عرضًا للدكتور رفعت عبدالحكيم من مؤسسة "كير مصر" حول استراتيجية بناء القبول المجتمعي لمنظمات المجتمع المدنى.

وناقشت الجلسة الثانية أعمال فرق المنتدى، وأعد فريق "مناهضة العنف ضد المرأة" خطة عمل لثلاثة أشهر قادمة تتضمن الأحداث العالمية مثل احتفالية 16 يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، والتركيز على قضايا أساسية أخرى وهى مناهضة ختان الإناث والتحرش والاعتداء الجنسي، وعرض أعمال كل من فرق التمكين الاقتصادي، وفريق التعليم والمجتمع المدنى وفريق السكان والتنمية الاجتماعية.

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