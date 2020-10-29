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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

الإحصاء: 65.3 مليار جنيه إيرادات قناة السويس خلال 9 أشهر

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 03:43 م
الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عائدات قناة السويس بلغت 65.3 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى 2020، مشيرًا إلى أن عائدات القناة شهريًا بلغت 7.4 مليار جنيه خلال سبتمبر الماضى دون تغيير عن الشهر السابق عليه من نفس العام، وكانت قد بلغت 7.9 مليار جنيه خلال شهر يناير الماضى قبل ذروة جائحة كورونا العالمية.

ولفت جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى أن عائدات قناة السويس بدأت فى التعافى تدريجيًا بداية من النصف الثانى من عام 2020، بعدما كانت قد سجلت أدنى مستوياتها فى يونيو الماضى بعائدات قدرها 6.5 مليار جنيه، لترتفع لـ 7 مليارات جنيه خلال يوليو الماضى، ثم 7.4 مليار جنيه خلال أغسطس و7.4 مليار جنيه خلال سبتمبر من نفس العام.

كما أظهر التقرير، ارتفاع أعداد السفن العابرة بهيئة قناة السويس إلى 1184 سفينة خلال شهر سبتمبر 2020 مقابل 1110 سفن خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بينما تراجع عدد ناقلات البترول العابرة من 412 ناقلة بترول إلى 354 ناقلة بترول خلال فترة المقارنة ذاتها.

وأضاف التقرير، أنه على الرغم من ارتفاع أعداد السفن العابرة بهيئة قناة السويس، فإن متوسط الحمولة شهريًا بلغ 95.8 مليون طن خلال شهر سبتمبر من عام 2020 مقابل 99 مليون طن خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه.

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