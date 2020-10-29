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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السلطات التركية تعتقل 20 عاملًاَ طالبوا برواتبهم

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 02:43 م
السلطات التركية تعتقل
السلطات التركية تعتقل
منار أحمد
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اعتقلت السلطات التركية 30 عاملًا من عمال المعادن، خلال احتجاجاتهم على سياسة الحكومة تجاه اتحاد المعادن وعدم منحهم حقوقهم الرئيسية، ومطالباتهم بتحسين ظروف عملهم، وفقا لما ذكرته صحيفة أوزجور جالاجاك التركية، اليوم الخميس.

وأوضحت الصحيفة التركية، أن عمال نظموا مظاهرة سلمية في مدينة أونيا بولاية أوردو شمال تركيا، ضد حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان، لعدم تقاضي الرواتب بالرغم من تعرضهم لحوادث خطيرة تسببت في موت زملائهم خلال القيام بأعمال الحفر في مناجم قرى أوتشبينار ويشيلكينت.

واستخدمت الشرطة التركية القوة في فض المظاهرة السلمية، وأطلقت عددًا من قنابل الغاز على المحتجين مما تسبب في إصابة العشرات.

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