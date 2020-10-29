الجزائر تؤكد استعداد الجيش لمواجهة التحديات الأمنية

أكد الفريق السعيد شنقريحة، رئيس الأركان الجزائري، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة حرصه على استعداد الجيش الجزائري لمواجهة التحديات الأمنية القائمة والمحتملة.وقال شنقريحة، في تصريحات له اليوم، خلال زيارة لمقر قيادة قوات الدفاع الجوي: "لقد حرصنا دوما على أن تكون استراتيجيتنا متكاملة الأبعاد ومتماسكة المعايير ومتكيفة بانسجام شديد مع التطورات الجيوسياسية المحيطة بنا، وعليه فقد سعينا، وسنبقى نسعى بقوة إلى أن يكون استعدادنا لمواجهة التحديات الأمنية القائمة والمحتملة، لا يعتمد فقط على توفير الموارد البشرية، والوسائل المادية الضرورية".وأضاف: "نود دائما أن يكون الوعي لدى الأفراد العسكريين بحجم هذه التحديات في أعلى درجاته، لأن الوعي بحساسية مهامنا، هو حجر الزاوية لأي خطوة نخطوها في اتجاه المحافظة على أمن الجزائر وتثبيت ركائز استقرارها".وأشار شنقريحة، إلى أن الاضطلاع بهذه المهام لن يتأتى إلا بإعداد مختلف الوحدات بشكل مثالي يتناغم مع جسامة هذه المهام النبيلة، خاصة من خلال التحكم في التجهيزات العصرية والأسلحة المتطورة.