ارتفاع إصابات كورونا لـ141 ألفا في بوليفيا

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بوليفيا إلى 141 ألفا و321 حالة، وذلك عقب تسجيل 197 حالة إصابة جديدة.وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية، اليوم الخميس، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 8 آلاف و694 حالة، وذلك عقب تسجيل 22 حالة وفاة جديدة.