المرصد السوري: قصف تركي مكثف على مناطق الأكراد في حلب

شنت تركيا قصفًا مكثفًا، اليوم الخميس، على مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، حسبما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، وفقا لنبأ عاجل عبر قناة العربية الإخبارية.ورصد المرصد السوري، سقوط قذائف صاروخية، أطلقتها القوات التركية بريف مدينة الباب شمال شرقي حلب، كما جددت القوات التركية قصفها الصاروخي على مواقع القوات الكردية بريف حلب الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية.وفى وقت سابق، أكد المرصد السورى لحقوق الإنسان، ارتفاع عدد قتلى القصف الروسي لمعسكر موالي لتركيا في إدلب إلى 78 شخصا، وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان والذى يتخذ من لندن مقرا له، أعلن يوم الاثنين الماضي، مقتل وجرح العشرات في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء قصف جوي روسي على معسكر شمال غربي إدلب.