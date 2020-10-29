ارتفاع إصابات كورونا في ألمانيا لـ481 ألفًا

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 481 ألفا و13 حالة، وذلك عقب تسجيل 16 ألفا و774 حالة إصابة جديدة.وأفاد المعهد، حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الخميس، بأن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 10 آلاف و272 حالة، وذلك عقب تسجيل 89 حالة وفاة جديدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.