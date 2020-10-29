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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظة القاهرة: تطوير ورصف ميدان ابن سندر

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 06:01 ص
ميدان ابن سندر
ميدان ابن سندر
مصطفى عبدالله
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واصلت محافظة القاهرة تطوير ميادينها حسب أجندة عملها بأحياء القاهرة وتنفيذا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بأهمية تجميل ميادين العاصمة والعمل عليها.

وقام حي الزيتون تحت إشراف رئيس الحي والمتابعة الميدانية وإدارة الطرق بالحي بالبدء في تطوير ورصف ميدان ابن سندر وزرع أعمدة تجميليه بحي الزيتون على أنه جاري المتابعة لحين إنجازه.

وجاءت الأعمال تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، ومتابعة الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وتوجيهاته لرؤساء الأحياء بالاستمرار في متابعة تنفيذ خطة الرصف وتطوير شوارع الحي.

كان أعلنت محافظة القاهرة عن خطة أعمال تطويرية وتجميلية لميادن الأحياء بالعاصمة، وتحديدها لتواكب ماتقوم به المحافظة من مشروعات مرورية وإنشاء كباري حسب توجيهات القيادة السياسية.

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