الإدارة الأمريكية ترحب بمغادرة أحد رعاياها احتجز خطأ فى بيلاروسيا

رحبت الولايات المتحدة بمغادرة المواطن الأمريكي فيتالي شكلياروف الذي كان محتجزًا بالخطأ في بيلاروسيا عائدًا إلى بلاده.وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن شكلياروف أمضى ثلاثة أشهر رهن الحبس والاحتجاز المنزلي بصورة خاطئة لكنه عاد إلى الولايات المتحدة.وأكد بومبيو أن الإدارة الأمريكية لن تتسامح مع الحكومات الأجنبية التي تحتجز رعايا أمريكيين ولو عن طريق الخطأ.