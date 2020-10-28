وزير التعليم: لا نقبل الإضرار بالطالب نفسيًا أو معنويًا

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الهدف من القرارات التي أصدرتها الوزارة اليوم، الحفاظ على نفسية الطلاب، وعدم الإضرار بهم نفسيًا أو معنويًا بأي شكل من الأشكال، لذا كل التعاملات تتم بين المدرسة وأولياء الأمور.





وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc": "بند المتأخرات الذي جاء في القرار، ذكر أن المتأخرات من العام السابق تم تحديد موعد غايته 15 نوفمبر لتسديد ما سبق من متأخرات، وفي حالة عدم الالتزام يتم تحويل الطالب لمدرسة حكومية".







