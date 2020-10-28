«بدلة رجالى».. إطلالة مختلفة لكندة علوش فى الجونة

ارتدت الفنانة السورية كندة علوش، بدلة رجالي" خلال إطلالتها على الريد كاربت بمهرجان الجونة في يومه السادس.وارتدت الفنانة "بدلة رجالى" ذو لون أخضر، حيث تكونت البدلة من جاكت وشورت أبيض من نفس خامة الجاكيت على "بوت" أبيض.وكانت قد تألقت أمس، كندة علوش خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، بلوك كونوكروم باللون الأحمر.وارتدت كندة بنطلون هاي وست وتوب، مع شال على شكل فستان شفاف من الشيفون، وأكملت إطلالتها بكلاتش باللون الذهبى.