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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الثقافة السورية» تضع الخطة الاستراتيجية للوزارة

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 10:44 م
الثقافة السورية
الثقافة السورية
حسام الضمراني
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اجتمعت وزيرة الثقافة السورية لبانة مشوح مع مديري الثقافة في المحافظات بمكتبة الأسد الوطنية، لتفعيل وتطوير عمل مديريات الثقافة، والمراكز التابعة لها في المحافظات السورية جميعها، بغية تنشيط الحركة الثقافية، وإيصالها إلى كل بقعة من بقاع الوطن.

عرضت وزيرة الثقافة السورية خلال الاجتماع الخطة الاستراتيجية للوزارة متضمنة الرؤية والرسالة والأهداف والبرامج الرئيسية والمشاريع المرتبطة بها، والخطوات التنفيذية، وتلا العرض مناقشة لما تم تقديمه.

ثم عقدت ورشة عمل لمناقشة أهم المشاريع والخطط التنفيذية لبرنامجي "تكوين ثقافة الطفل بترسيخ القيم الأخلاقية، وتعزيز ثقافة الانتماء والمواطنة" و"برنامج حماية وصون التراث الثقافي اللامادي والترويج له"، وتم تقديم أفكار وطروحات لإغناء الخطة الاستراتيجية للوزارة.

حضر الاجتماعَ وورشةَ العمل كلٌّ من معاونى وزيرة الثقافة للشئون الثقافية والفنية والإدارية والقانونية، ومديرو مديريات المسارح والموسيقا، والفنون الجميلة، وثقافة الطفل، والتراث، ومعاونا المديرين العامين للهيئة العامة للآثار والمتاحف، والهيئة العامة السورية للكتاب.

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