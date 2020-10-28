أمينة خليل بإطلالة جذابة في سادس أيام مهرجان الجونة

استطاعت الفنانة أمينة خليل، أن تخطف الأنظار خلال فعاليات اليوم السادس من مهرجان الجونة فى دورته الرابعة.وارتدت الفنانة الشابة "جيبه" خضراء طويلة على بلوزة سوداء، حيث وصفها البعض بإطلالة جذابة وراقية.انطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة 23 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والسينما على الرغم من انتشار فيروس كورونا، تحت شعار «الإنسان والحلم» وتستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر.وتتنافس فى المهرجان 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة.