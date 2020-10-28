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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ملك البحرين يهنئ «العسومي» لاختياره رئيسًا للبرلمان العربي

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 06:40 م
الملك حمد بن عيسى
الملك حمد بن عيسى
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بعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، برقية تهنئة إلى عادل بن عبدالرحمن العسومي بمناسبة اختياره لتولي رئاسة البرلمان العربي.

وأفاد بيان للبرلمان العربي، اليوم الأربعاء، بأن ملك البحرين أعرب، في البرقية، عن خالص تهانيه لرئيس البرلمان العربي بهذه المناسبة، مشيدا بهذا الإنجاز البارز الذي يضاف إلى رصيد الإنجازات التي يحققها أبناء مملكة البحرين في مختلف المجالات، منوها في هذا الصدد بالخطوات المتقدمة التي قطعتها المملكة وتبوئها لمكانتها في الحياة الديمقراطية في ضوء المسيرة التنموية الشاملة.

وأشاد ملك البحرين بجهود "العسومي" في خدمة المملكة، ورفع اسمها عاليًا في المحافل الإقليمية والدولية، متمنيا له التوفيق والنجاح في القيام بجميع المهام والمسئوليات المناطة به على أكمل وجه.

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