رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 28 أكتوبر 2020 الموافق 11 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

طفرة غير مسبوقة فى قطاع النقل..«إنفوجراف»

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 08:25 م
جريدة الدستور
ميرفت فهمي
طباعة
في السنوات الأخيرة شهدت منظومة النقل المصرى تطورًا كبيرًا، وهو ما تجسد في العديد من المشروعات سواء بقطاع الطرق، والكباري، أو الموانئ البحرية والبرية، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة محور السكك الحديد، وشبكة مترو الأنفاق، الامر الذي أسهم في تقدم مصر بمؤشر جودة الطرق ومؤشر جودة خدمات القطارات بتقرير التنافسية.

وكان بين هذه المحاور محور الفردوس الذي يتم تدشينه حاليًا في مدافن منطقة الغفير ليسهم في تسيير الحركة المرورية، ويبدأ من مخرج نفق أبوحشيش أسفل شارع أحمد لطفي السيد، ويمر ويتقاطع سطحيًا مع شارع رمسيس أسفل كوبري أحمد سعيد، ثم شارع أحمد سعيد، متقاطعًا مع شارع العباسية وشارع السرجاني وميدان تاكي وميدان الفردوس أسفل كوبري الفردوس، مارًا بطريق صلاح سالم، ثم محور الأوتوستراد، مارًا بشارع الطيران بحي منشأة ناصر، حتى كوبري إعمار وامتداد محور المشير وفي هذا الإنفوجراف التالي نوضح مدى تطور مصر بقطاع النقل وتقدمها منذ عام عام2018 إلى نهاية عام 2019 حسب آخر الإحصائيات التي أعلنها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موقف أحمد فتحي من المشاركة في نهائي أفريقيا بعد مد فترة القيد

تفاصيل نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2020

تنتهى آخر نوفمبر.. مد فترة التقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء

وزير التعليم للمطالبين بإلغاء العام الدراسى: «مش هيحصل»

الصور

image description

استمرار عمل لجان المعاينة وتسعير الأراضي بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تقيم معرضًا للمستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمحطتي معالجة الصرف الصحي بأبو تيج

image description

محافظ أسيوط يتفقد بعض مشروعات «حياة كريمة»

image description

حريق ضخم فى عقار به مواد طلاء بدمياط

الأكثر قراءة

موقف أحمد فتحي من المشاركة في نهائي أفريقيا بعد مد فترة القيد

بعد تصويرها 73 فيديو إباحيًا.. «عنتيلة كفر الشيخ» تتهم زوجها بضربها وإجهاضها

الحكومة توافق على خطة تصنيع وتجميع مشتقات البلازما

مقتل مدير مركز شباب وإصابة نجله بسبب الدروس الخصوصية بكفر شكر

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

أنوشكا: لا أشارك لمجرد التواجد.. والغناء ليس فى أفضل أحواله

منوعات

4 كلاب مدربة للكشف عن كورونا تفوز بجائزة «البطل» الفنلندية

5 أعراض قد تتنبأ بحالة طويلة الأمد لـ كورونا

الأقمشة الذكية تدخل على خط المواجهة مع كورونا

منتجات تحمي من فيروس كورونا

أيام زمان

حكاية شعر عبد الحليم حافظ الذي ظنت أم كلثوم أنه «باروكة»

«صبري» و«أمين» يكشفان حقيقة أزمات أم كلثوم وجيهان السادات

لماذا تحالفت ليلى علوي مع يسرا ضد فاتن حمامة؟

«إحداهن توفيت في حادث».. مصير شقيقات الفنانات اللاتي بدأن العمل بالسينما

مقالات الرأي
جلال حمام
ويبقى الكتاب المدرسى ضرورة حتمية
صفوت البياضي
مصر باقية.. وهُم زائلون
أحمد بهاء الدين شعبان
الانتخابات الأمريكية.. بوابات الجحيم «1»
خالد عكاشة
فى ظلال اصطياد الرجل الثانى لتنظيم القاعدة
المزيد

الثقافة

«الحكاية الشعبية العراقية».. جديد دار الشئون الثقافية

«لن أتسبب في حلها».. حين رفض طه حسين أن يكون نقيبًا للصحفيين

افتتاح معرض «حليم يعقوب» بقاعة أبونتو

دعاء العدل تحصد جائزة إيفيكو للكاريكاتير