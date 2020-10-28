طفرة غير مسبوقة فى قطاع النقل..«إنفوجراف»

في السنوات الأخيرة شهدت منظومة النقل المصرى تطورًا كبيرًا، وهو ما تجسد في العديد من المشروعات سواء بقطاع الطرق، والكباري، أو الموانئ البحرية والبرية، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة محور السكك الحديد، وشبكة مترو الأنفاق، الامر الذي أسهم في تقدم مصر بمؤشر جودة الطرق ومؤشر جودة خدمات القطارات بتقرير التنافسية.وكان بين هذه المحاور محور الفردوس الذي يتم تدشينه حاليًا في مدافن منطقة الغفير ليسهم في تسيير الحركة المرورية، ويبدأ من مخرج نفق أبوحشيش أسفل شارع أحمد لطفي السيد، ويمر ويتقاطع سطحيًا مع شارع رمسيس أسفل كوبري أحمد سعيد، ثم شارع أحمد سعيد، متقاطعًا مع شارع العباسية وشارع السرجاني وميدان تاكي وميدان الفردوس أسفل كوبري الفردوس، مارًا بطريق صلاح سالم، ثم محور الأوتوستراد، مارًا بشارع الطيران بحي منشأة ناصر، حتى كوبري إعمار وامتداد محور المشير وفي هذا الإنفوجراف التالي نوضح مدى تطور مصر بقطاع النقل وتقدمها منذ عام عام2018 إلى نهاية عام 2019 حسب آخر الإحصائيات التي أعلنها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.