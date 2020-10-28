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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

تونس والبنك الإفريقى للتنمية يبحثان مواصلة التعاون المشترك

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 03:41 م
جريدة الدستور
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بحث وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسي، علي الكعلي، صباح اليوم الأربعاء، مع محمد العزيزي مدير المكتب الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية بتونس، وياسين فال المديرة المساعدة المكلفة بالتعاون مع بلدان شمال إفريقيا، التعاون المالي والفني القائم بين تونس والبنك وبرامج العمل للفترة القادمة.

وتطرق اللقاء إلى التعاون المالي والفني القائم المشترك، خاصة في ضوء تواصل تداعيات الأزمة الصحية العالمية لفيروس "كورونا"، وتأثيراتها السلبية على اقتصاديات سائر بلدان العالم، حسب بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسية.

وتناول اللقاء، أبرز المحاور والمجالات التي سيتم العمل على دعمها باعتبار أهميتها الاستراتيجية وخاصة منها مجال الرقمنة والمياه، والسياسات الصناعية وغيرها والتي أنجز البنك جملة من الدراسات المعمقة حولها بالتعاون مع الوزارات والهياكل المعنية وعدد من الشركاء الماليين الآخريين.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير التونسي، أهمية هذه الدراسات باعتبار اندراجها ضمن أولويات تونس في المرحلة القادمة وانسجامها مع رؤية الحكومة الخاصة بوضع أساليب تنموية جديدة تستجيب للتطلعات الوطنية والمتغيرات الإقليمية والدولية.

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