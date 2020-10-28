أتباع الطرق الصوفية في الغربية والمنيا يحتفلون بالمولد النبوي

نظم المئات من أتباع ومحبى الطرق الصوفية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، مسيرة حاشدة، في محبة رسول الإنسانية محمد بن عبدالله صلوات الله عليه، وشارك في هذه المسيرة عدد من علماء ودعاة الطرق الصوفية بالمحافظة، مؤكدين أنهم التزموا بالإجراءات الاحترازية، وهي ارتداء الكمامات والتباعد خلال تنظيم المسيرة.وجابت المسيرة الصوفية شوارع مدينة طنطا، مرددة القصائد النبوية والتواشيح الصوفية، حيث ردد المشاركون أنشودة "طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا مادعا لله داع"، الأمر الذي جعل المواطنين يتفاعلون من شرفات منازلهم ويرددون كذلك الأبيات والأغاني الدينية التي تبين وتظهر المحبة الكبيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.وقال الدكتور طلعت مسلم القيادى الصوفي وأحد المشاركين في "المسيرة الصوفية" فى محبة رسول الإنسانية، لـ"الدستور" إن المسيرة الصوفية هذا العام حملت شعار "إلا رسول الله" للرد على الإساءة القميئة التي قامت بها فرنسا ورئيسها المتغطرس المسمى بـ"ماكرون".وأضاف: "نحن نرفض الإساءة للنبى صلى الله عليه وسلم، وفى ذكرى مولده نقول له يارسول الله "نحن فداك وندافع عنك بآرواحنا ما حيينا، مهما كره الكارهون أو رفض المتنطعون، فنحن أهل الصوفية جنود في خدمة الإسلام والمسلمين، ونقف فى وجه كل معادي لك يارسول الله".كما نظم المئات من أتباع الطرق الصوفية بمركز العدوة بمحافظة المنيا، أمس الأربعاء، مسيرات حاشدة، مرددين قصيدة "بحبك وبريدك وأتمنى أبوك إيدك يا سيدنا النبي" وذلك احتفالًا واحتفاء بالمولد النبوي الشريف.وقال محمد التيجاني أحد مريدى الطرق الصوفية بالمنيا، إن أتباع الطرق الصوفية، اعتادوا على الاحتفال بالمولد النبوى الشريف كل عام، وذلك لإدخال البهجة والفرح والسرور على جميع المواطنين الذى يفرحون بهذه الذكرى العطرة التى تعتبر من أفضل الأيام، فالاحتفال بالمولد النبوي هو عيد بالنسبة للمسلمين جميعًا في جميع أنحاء العالم، وليس في مصر فقط.وتابع "التيجاني" أن آلاف الصوفية يحتفلون بالمولد النبوي كل عام في بيوتهم ومنازلهم وساحاتهم بمحافظة المنيا، وباقي محافظات الصعيد، وذلك لأن مناسبة المولد النبوي بالنسبة لهم هي ذكرى مقدسة على قلوبهم، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إلغاء هذه الذكرى العطرة.