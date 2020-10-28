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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة أسيوط تقيم معرضًا للمستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 12:35 م
جريدة الدستور
أسيوط_محمد أبوشادي:
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أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، حرص إدارة الجامعة على توفير كل سبل الرعاية والدعم لأبناء الجامعة من الطلاب بمختلف الكليات، والعمل على تقديم الخدمات لهم والتي من شأنها تيسير حياتهم الجامعية وتخفيض الأعباء المالية عن كاهلهم وكاهل أسرهم.

جاء ذلك خلال افتتاحه لمعرض المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة، وذلك أمام المبنى الإدارى وبجوار القرية الأوليمبية، وذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد شريت مدير إدارة الاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب أن المعرض يهدف إلى توفير كل المستلزمات التي يحتاجها الطالب من أدوات مكتبية وهندسية وأدوات للدراسة العملية بالكليات الطبية إلى جانب أدوات الوقاية الشخصية من كمامات وأدوات تطهير وتعقيم وما يحتاجه الطلاب المغتربين من أدوات خلال فترة إقامتهم بالمدينة الجامعية وذلك بسعر المصنع، مشيرًا إلى أن المعرض تنظمه الإدارة العامة لرعاية الشباب برئاسة الأستاذ عزالدين المنصورى مدير عام الإدارة وإدارة الاتحادات الطلابية بالإدارة بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة وبالتنسيق مع عدد من الشركات المختصة والمقرر أن يمتد المعرض حتى منتصف نوفمبر القادم.

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