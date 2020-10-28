فرنسا تحث الاتحاد الأوروبى لاتخاذ إجراءات ضد تركيا

دعت فرنسا، اليوم الأربعاء، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات ضد تركيا بعد الهجوم العنيف، الذي شنه رئيسها رجب طيب أردوغان على نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون.وطالب وزير التجارة الفرنسى فرانك ريستر، أوروبا في اجتماع المجلس الأوروبي المقبل إلى اتخاذ قرارات تسمح لها بتعزيز توازن القوى مع تركيا، للدفاع بشكل أفضل عن مصالحها والقيم الأوروبية.وحذر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، النظام التركى، من التدخل في الشئون الداخلية الفرنسية، وذلك بعد أن دعا الرئيس التركي شعبه إلى مقاطعة البضائع الفرنسية، بسبب ما وصفه بـ أجندة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المعادية للإسلام.