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الأربعاء 28 أكتوبر 2020 الموافق 11 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

15 ألف إصابة جديدة بكورونا في التشيك

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 10:54 ص
كورونا في التشيك
كورونا في التشيك
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أعلنت السلطات الصحية في التشيك عن تسجيل 15 ألفًا و663 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر راديو (براغ الدولي) اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في التشيك بلغ 2547 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة في البلاد 170 ألف حالة، بينما يخضع أكثر من 6 آلاف شخص للعلاج بالمستشفيات بينهم 900 شخص في حالة حرجة.

وتمكنت جمهورية التشيك من تجاوز الموجة الأولى من فيروس كورونا دون أن تتضرر نسبيًا، حيث نادرًا ما كانت تسجل أكثر من 200 حالة في اليوم قبل شهر سبتمبر الماضي، لكنها تعرضت لاحقًا لضربة شديدة في الوقت الذي تكافح فيه أوروبا عودة الفيروس.

وكانت الحكومة التشيكية قد أعلنت، في 5 أكتوبر الجاري، عن حالة الطوارئ لمدة 30 يومًا في جميع أنحاء البلاد؛ لمواجهة الارتفاع الجديد في حالات فيروس كورونا المستجد.

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