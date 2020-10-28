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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النشرة المرورية.. كثافات متحركة أعلى الدائري وكوبري أكتوبر

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 12:25 م
كثافات متحركة
كثافات متحركة
نجلاء رفاعي
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ننشر تفاصيل النشرة المرورية حيث ظهرت كثافات متحركة بشوارع القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، تزامنًا مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم، والطلاب إلى المدارس، أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكباري والمحاور الرئيسية.

- طريق ماسبيرو

وشهدت حركة السيارات بكورنيش النيل بمحيط المحكمة الدستورية، ومحيط مبنى الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو» اتجاه حلوان.

النشرة المرورية

- دائري السلام

وظهرت كثافات مرورية أعلى الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة.

- كوبري أكتوبر

وشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد، وكثافات أخرى في الاتجاه العكسي بسبب أعطال متكررة للسيارات، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر ومحور النصر وصولا إلى المنصة.

- شارع البحر الأعظم

وتباطأت حركة السيارات بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء، وظهرت بعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة.

ومن المحور إلى طريق الزراعي بشبرا الخيمة، وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

وانتشرت سيارات الإغاثة ورجال المرور في الشوراع والطرقات ؛ لتيسير حركة السيارات ومنع الكثافات، ومراقبة الطرق.

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النشرة المرورية اليوم.. كثافات مرورية متحركة بشوارع القاهرة والجيزة



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