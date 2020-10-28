«متهمي فتاة المعادي» و«سيدة المحكمة».. أبرز محاكمات اليوم

- أولى جلسات محاكمة 3 متهمين بقتل «فتاة المعادي»

- سماع المرافعة في «فساد القمح الكبرى»

- الحكم على «سيدة المحكمة»

- إعادة محاكمة 12 متهما بـ«أحداث مجلس الوزراء»

- إعادة محاكمة عامل بتهمة طبع المصحف بدون ترخيص

- دعوى تطالب الفنان أحمد فلوكس بتعويض 10 ملايين جنيه

تنظر محاكم القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأربعاء، عددا من محاكمات الرأي العام التي تشغل الشارع المصري أبرزها محاكمة المتهمين في قتل فتاة وسحلها بالمعادي، وسيدة المحكمة المتورطه بسب وقذف ضابط شرطة بمحكمة مصر الجديدة.تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة 3 متهمين محبوسين لاتهام اثنين منهم بقتل المجني عليها مريم محمد علي "فتاة المعادي" عمدًا.وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين اندفع أحدهما تجاهها قائدًا سيارة بالطريق العام، ولما اقترب منها انتزع الآخر حقيبة ظهرها فحاولت المجني عليها التشبث بها، فصدماها بسيارة متوقفة بالطريق ودهساها أسفل عجلات السيارة التي يستقلانها، قاصدين من ذلك إزهاق روحها ليتمكنا من الفرار بالحقيبة.فأحدثا بها إصابات أودت بحياتها، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى؛ أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرَقَا مبلغًا نقديًّا ومنقولات من المجني عليها وذلك في الطريق العام حالَ كونهما شخصيْنِ حامليْنِ سلاحين مخبئين - ناري وأبيض- وذخائر مما يستخدم في السلاح الناري، وكان ارتكاب جناية القتل بقصد إتمام واقعة السرقة.بينما اتهمت "النيابة العامة" المتهم الثالث باشتراكه مع الآخريْنِ بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة القتل، حيث اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بإمدادهما بسيارة ملكه لاستخدامها في ارتكاب الجريمة مع علمه بها، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، فضلًا عن اتهام أحد المتهمين بإحرازه جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي.تستكمل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، اليوم الأربعاء، المرافعة في محاكمة 11 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«فساد القمح الكبرى».وأحال النائب العام، 11 مسؤولًا عن صوامع الأقماح و2 آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على 104 ملايين جنيه.وتضمن أمر الإحالة انفراد المتهم الأول -هارب- بتسهيل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة لصالح عدة أفراد على رأسهم عبد الغفار محمد السلامونى - نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب -هارب- ومحمد كامل محمد أبو حشيش - مالك شونة أبناء الجيزة.وكشفت التحقيقات، أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر، كونهم موظفين عموميين -أعضاء لجنتى الفرز والاستلام بموجب القرار الوزارى المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة "سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين- وهى إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.تصدر محكمة جنح النزهة، اليوم الأربعاء، حكمها على المستشارة نهى الإمام بتهمة التعدي على ضابط محكمة مصر الجديدة المقدم وليد عسل.وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة المتهمة -وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية- للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.كانت تحقيقات «النيابة العامة» قد انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، والَتِ التعدي عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُوِول بمواقع التواصل الاجتماعي.تواصل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة 12 متهماً فى قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التى وقعت فى محيط مبانى مجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمى المصرى، والتى عرفت إعلامياً بـ «أحداث مجلس الوزراء».المتهمون المعاد إجراءات محاكمتهم هم كل من: «م. ق»، «خ. ا»، »ي.م»، «م. ب»، «م. ك»، «أ. ك»، «أ. س»، «س.ج».وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.تواصل محكمة جنايات القاهرة، الدائرة 23 جنوب، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة شكري، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة "سيد.ع" عامل بمكتبة، لاتهامه بطبع وتداول مطبوعات المصحف الشريف، بدون ترخيص، في السيدة زينب.وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري وأسامة محمد وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح.وكشف أمر إحالة المتهم إلي محكمة الجنايات أنه قام وآخر مجهول بطبع وتداول مطبوعات المصحف الشريف بدون ترخيص وتصريح من الجهة المختصة وهو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف علي النحو المبين بتقرير الجهة، كما أن المتهم لم يودع نسخة من الكتب المطبوعة والمعروضة بدار الكتب والوثائق قبيل عرضها.تنظر المحكمة الاقتصادية الدعوى رقم 2424 لسنة 2020 تعويضات اقتصادية والمقامة من المستشار هيثم عباس بصفته وكيلا عن نيللى الشرقاوى ضد الفنان أحمد فلوكس للمطالبة بتعويض 10 ملايين جنيه.وترجع وقائع الدعوى إلى أثناء الإعلان عن حفلة الفنان المغربى سعد لمجرد بالقاهرة تمت المناشدة من المدعية وآخرين متضامنين معها لمنع إقامة الحفلة استنادا إلى سبق وجود اتهامات للفنان المغربى بجرائم اغتصاب وتحرش وبذات الوقت رحب الفنان أحمد فلوكس بحضور الفنان المغربى وتعدى بألفاظ خارجة ضد المدعية طاعنًا فى شرفها وعرضها دفاعًا عن حضور الفنان سعد لمجرد للقاهرة.وتضمنت الدعوى المقامة من المستشار هيثم عباس، أنه بتاريخ 15 أكتوبر الجاري نشر المدعي عليه منشورًا على صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك واسم الحساب منشور ترحيب ودعم للمطرب المغربي سعد لمجرد مرحبًا به، وعاتبت الشاكية الفنان أحمد فلوكس وكان رد الفنان عليها بعبارات بذيئة، ما دعا كل المتابعين لصفحة المدعي عليه على موقع التواصل الاجتماعي إلى سب وشتم والتنمر على المدعية بألفاظ يعف اللسان عن ذكرها أمام عدالة المحكمة.وتم الخوض في عرض وشرف المدعية وكل ذلك بسبب المدعي عليه لأنه بمجرد الرد على تعليق المدعية فتح باب السب والشتم والتنمر لكل متابعي صفحته الذي يقترب من 990 ألف متابع دون رحمة وبدون أي اعتبار أن المدعية مواطنة مصرية غيورة على بنات بلدها، فكان الجزاء السب والشتم والتنمر من عدد كبير من المتابعين المصريين والعرب وتم تحرير محضر بإثبات الحالة قيد تحت رقم 9604 لسنة 2020 إداري العجوزة.