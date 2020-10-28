عمدة نيويورك يحذر من السفر فى العطلات لتجنب كورونا

نصح عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، اليوم، السكان بتجنب السفر خلال العطلات القادمة حتى لا ينتشر فيروس كورونا.وقال دي بلاسيو في مؤتمر صحفي: "أكره أن أقول ذلك، لكن علي أن أحث جميع سكان نيويورك: لا تسافروا خارج الولاية لقضاء العطلات".واعترف بأن هذه "خيارات مؤلمة"، لكنه قال إن السفر يمكن أن يعرض السكان وعائلاتهم للخطر وأن يعيد المرض إلى نيويورك.وقال العمدة: "لدينا تهديد حقيقي من حدوث موجة ثانية هنا في مدينة نيويورك. كنا نحاربها، لكن لا يمكننا أن نستخف بها".وأضاف دي بلاسيو أن من يسافر يجب أن يخضع للفحص وأن يلتزم بشرط الحجر الصحي لمدة 14 يوما للأشخاص العائدين من معظم أنحاء الولايات المتحدة ومن الخارج.