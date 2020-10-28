دعوة جديدة لإيران بإجراء تحقيق فى إسقاط الطائرة الأوكرانية

عقدت المجموعة الدولية للتنسيق والاستجابة لضحايا الرحلة الأوكرانية التي سقطت بالقرب من طهران اجتماعًا افتراضيًا اليوم، مجددة دعوتها لإيران لإجراء تحقيق مستقل وشامل في الأسباب والعوامل المساهمة التي أدت إلى إسقاط الطائرة.وتضم المجموعة الدول التي كان مواطنوها من الضحايا في عداد الأشخاص الـ176 الذين قضوا في حادث تحطم الطائرة قرب طهران في 8 يناير الماضي باستثناء إيران.وذكر بيان مشترك صادر من وزارة الخارجية الكندية أن وزراء يمثلون: أفغانستان وكندا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة ناقشوا التقدم المحرز في التحقيقات، وتأمين المساءلة والعدالة لضحايا الطائرة والتزمت مجموعة التنسيق مجددا بالبقاء متحدة والعمل معًا لتحقيق الهدف المتمثلة في الشفافية والعدالة والمساءلة والتعويضات من أجل مساعدة العائلات في الحصول على الإجابات التي تستحقها.ويواصل فريق التنسيق دعوته لإيران لإجراء تحقيق مستقل وشامل في الأسباب والعوامل المساهمة التي أدت إلى إسقاط الطائرة وفقًا للمعايير والممارسات الموصى بها الواردة في الملحق 13 من اتفاقية الطيران المدني الدولي.وأكد البيان أن مجموعة التنسيق ستواصل السعي إلى مساءلة المسؤولين عن طريق تشجيع تحقيق جنائي كامل وشفاف والدعوة إلى إجراءات قضائية نزيهة من أجل تحقيق العدالة لضحايا هذه المأساة.