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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع شهادات إيداع البنك التجاري الدولي ببورصة لندن

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 11:20 م
البنك التجاري الدولي
البنك التجاري الدولي
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ارتفعت أسعار شهادات إيداع البنك التجاري الدولي- مصر المتداولة ببورصة لندن لدى إغلاق تعاملاتها اليوم - ثاني تعاملات الأسبوع مدعومة بتجاوز أزمة التعديلات التي شهدها مجلس إدارة البنك، وإعلان مجلس الإدارة عن بدء إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب ما جاء في ملاحظات البنك المركزي المصري ما يعكس ثقة المستثمرين في إجراءات الحوكمة.

وحققت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي- مصر مكاسب قدرها 0.65 في المائة ليتغلق عند مستوى 3.88 دولار، مع انحسار الضغوط البيعية التي شهدتها يومي الخميس والجمعة الماضيين، ليسجل حجم تداولات بلغت 1.4 مليون شهادة بقيمة بلغت 2.2 مليون دولار.

وقال محمود البنا محلل أسواق المال إن أداء سهم البنك التجاري الدولي بالبورصة المصرية اليوم وأمس، وأيضا أداء شهادات إيداعه الدولية ببورصة لندن خلال أخر جلستين، تشير إلى انتهاء أزمة التعدلات التي جرت على مجلس الإدراة وما صاحبها من جدل.

وأضاف أن سعري السهم بالبورصة المصرية وبورصة لندن، مقتربان للغاية من بعضهما البعض، متوقعا عودة التداولات الى طبيعتها خلال الجلسات المقبلة، خاصة في ضوء التطمينات التي أعلنها البنك المركزي المصري ودعمه للبنك ومجلس إدارته.

وكان سهم البنك التجاري الدولي- مصر قد ارتفع خلال تعاملات البورصة المصرية اليوم بنسبة 1 في المائة مسجلا 60.71 جنيه عند الاغلاق.

وأعلن البنك التجاري الدولي اليوم عن بدء اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصويب الملاحظات والمخالفات التي جاءت في تقرير البنك المركزي المصري، فيما قال شريف سامي رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي للبنك بأنه تم البدء في تصويب المخالفات بالتنسيق مع مراقبي الحسابات.

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