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الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 الموافق 10 ربيع الأول 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر
وزير التعليم للمطالبين بإلغاء العام الدراسى: «مش هيحصل»
الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 10:42 م
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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إننا سنلزم المدارس بعدم رفع المصروفات، ومنع أولياء الأمور من الفصال في الدفع.
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