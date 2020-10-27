سفينة متجهة لتركيا تصطدم بكاسحة ألغام يونانية

ألقت القوات اليونانية القبض على قبطان سفينة الشحن ميرسك لونسيستون التي اصطدمت بسفينة كاليستو اليونانية كاسحة الألغام.وكشفت صحيفة "جريك سيتي تايمز"، اليوم، أن السفينة كانت متجهة إلى تركيا واصطدمت بسفينة تابعة للبحرية اليونانية.وأشارت الصحيفة إلى أن السفينة ميرسك لونسيستون وهي سفينة كبيرة ترفع العلم البرتغالي- يبلغ طولها 266 مترًا وعرضها 36 مترًا وكانت متجهة إلى تركيا.وأصيب اثنان من طاقم السفينة الحربية اليونانية بجروح طفيفة في التصادم وتم نقلهما إلى مستشفى أثينا البحري، فيما يجري سحب كاسحة الألغام إلى ميناء سالاميس للإصلاح، فيما لم يعرف بعد من هو قبطان السفينة ميرسك لونسيستون.