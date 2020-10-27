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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

غدًا.. إعادة محاكمة عامل بتهمة طبع وتداول المصحف بدون ترخيص

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 07:31 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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تستكمل جنايات القاهرة (الدائرة 23) جنوب المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة شكري غدًا الأربعاء، جلسات إعادة محاكمة "سيد.ع"، عامل، بمكتبة لاتهامه بطبع وتداول مطبوعات المصحف الشريف بدون ترخيص في السيدة زينب.

كشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات عن أنه بدائرة قسم السيدة زينب بالقاهرة، قام وآخر مجهول بطبع وتداول مطبوعات المصحف الشريف دون ترخيص وتصريح من الجهة المختصة وهو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر على النحو المبين بتقرير الجهة، كما أن المتهم لم يودع نسخة من الكتب المطبوعة والمعروضة بدار الكتب والوثائق قبيل عرضها.

وتضمنت شهادة عقيد شرطة وضابط مباحث الإدارة العامة للمصنفات وحماية الملكية الفكرية أنه أثناء مروره بدائرة القسم، شاهد مكتبة تعرض خدماتها للجمهور وتحمل اسم دار التوزيع والنشر وكان المتهم يعرض كتبًا دينية خلت من تصريح الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة بالأزهر، وذلك بفحص الكتب.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري وأسامة محمد وأمانة سر ياسر عبدالعاطي.

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