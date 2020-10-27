رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 الموافق 10 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وصول 68 ألف طن قمح من الإمارات إلى السودان

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 06:13 م
وصول قمح من الإمارات
وصول قمح من الإمارات إلى السودان
أ ش أ
طباعة
وصل إلى ميناء بورتسودان، شمال شرق السودان، 68 ألف طن من القمح، في إطار الدعم الإماراتي للسودان.

كان في استقبال الشحنة بميناء بورتسودان، القائم بالأعمال بسفارة دولة الامارات بالسودان رحمي فاضل شامسي، ووكيل وزارة الصناعة والتجارة السودانية محمد علي.

وأكد والي البحر الأحمر المهندس عبدالله شنقراي، لدى لقائه وفد سفارة الإمارات، عمق العلاقات بين السودان والإمارات، لافتا إلى أن هذا الدعم يجسد العلاقات الممتدة بين البلدين.

بدوره، أكد القائم بالأعمال بسفارة الإمارات في الخرطوم، وقوف شعب الإمارات مع الشعب السوداني، مشيرا إلى توجيهات ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد لدعم السودان في مختلف المجالات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عصام زكريا يكتب: ذكريات عن الثقافة والفن والحب فى نصف قرن (الحلقة الرابعة)

اتحاد الكرة يقر شكل مسابقات الموسم الجديد ويلغي الهبوط

الحبس عامان و100 ألف غرامة لـ«فتاة تيك توك» هدير الهادي

عصام زكريا يكتب: ذكريات عن الثقافة والفن والحب فى نصف قرن (الحلقة الثالثة)

الصور

image description

افتتاح 4 مدارس جديدة بدمياط

image description

محافظ أسيوط: خطوات جادة فى إنشاء مركز معلومات وشبكات المرافق

image description

محافظ أسيوط يتابع جاهزية المستشفيات لمواجهة فيروس كورونا

image description

«حياة كريمة» تستكمل أعمال الرصف بقرى أسيوط

image description

رئيس جامعة دمياط يشارك الطلبة في المحاضرات

الأكثر قراءة

ضحية خلاف أبيها والمديرة.. «التعليم» تكشف تفاصيل جديدة بأزمة «تذنيب سلمى»

«كرهت المدرسة»..القصة الكاملة للتلميذة المُذنَّبة بسبب المصروفات

الحبس 6 سنوات لمجدى عبدالغنى لعدم تسليم ميراث أقاربه

تجميد الحوافز والمكافآت والبدلات لموظفي الدولة؟.. الحكومة ترد

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

السقا: فيلم جديد مع عز وكريم والكدوانى من إخراج ساندرا نشأت (حوار)

منوعات

شركة أمريكية ترجع اندلاع حريق ضخم في كاليفورنيا لمعدات كهربائية

«القمر الأزرق» و«أورانوس» يزينان السماء في «الهالوين» السبت

إيطاليا تعيد إغلاق السينما بالتزامن مع إغلاق ثان جراء كورونا

ما سبب عدم مرض الخفافيش رغم حملها للكثير من الفيروسات؟

أيام زمان

«خفَّضت أجري مرتين ولم يعطني حقي».. سر الخلاف بين أحمد زكي ومحمد خان

رفض طلب عادل إمام وحضر حفل السفارة الإسرائيلية.. حكاية علي سالم مع الزعيم

حكاية الرباعية التي كتبها صلاح جاهين متأثرًا بـ حمدي الوزير

«بدأ حياته بالهجوم علىّ».. اعترافات «الأبنودي» عن علاقته بأحمد فؤاد نجم

مقالات الرأي
بسنت حسن
عن حتمية المكاشفة وحماقات الإصرار
لواء. محسن الفحام
أرض السلام والأبطال
مؤمن المحمدي
رهان الفناجيلى وأحمد فراج
القس. رفعت فكرى
مُت فارغًا
المزيد

الثقافة

«فى صحبة الهادى الأمين» بالنصف الأول من نوفمبر على مسرح البالون

الحبيب السائح: «ما رواه الرئيس» اشتغلت عليها 12 ساعة يوميا لمدة عام

عصام زكريا يكتب: ذكريات عن الثقافة والفن والحب فى نصف قرن (الحلقة الثالثة)

عصام زكريا يكتب: ذكريات عن الثقافة والفن والحب فى نصف قرن (الحلقة الرابعة)