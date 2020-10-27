«مستقبل وطن» يرد على «بيان الـ 8 ملايين جنيه»: مفبرك

نفى حزب مستقبل وطن، صلته بالبيان المنسوب للحزب والمتداول على صفحات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا عدم صدور أي بيانات منه وأن ما جاء بالبيان المنسوب للحزب أكاذيب ولا تمس للواقع بشيء والغرض منها التأثير على مسيرة الحزب والتشكيك في نواياه استكمالا للحملة الممنهجة من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وبعض المنافسين الذين يرون أن من شأن هذه الأفعال الصبيانية التأثير على موقف الحزب خلال الانتخابات.كما نوه الحزب إلى اعتزامه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي هذا البيان وضد الأشخاص الذين يفاجأ بهم الشارع السياسي من حين لآخر ببث فيديوهات تتضمن بعض الاتهامات الباطلة والافتراء على الحزب دون تقديم أي أسانيد أو أدلة على ادعاءاتهم، وذلك ظنا منهم أن مثل تلك الأفعال تكسبهم الشهرة والتغطية على تراجع شعبيتهم الانتخابية بين المواطنين.وفي النهاية ثمن الحزب جهود أبنائه وكوادره خلال الجولة الأولى من انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب ويدعوهم إلى مواصلة العمل والجهد لاستكمال مسيرة الحزب.يذكر أن صفحة وهمية على موقع «فيسبوك»، نشرت بيانًا منسوب لحزب مستقبل وطن، جاء فيه أن المهندس طارق مخيمر مرشح الحزب ببنى سويف، دفع مبلغ 8 ملايين جنيه بكامل إرادته، ولم يجبر على ذلك، وهو ما نفاه الحزب تمامًا.كما أصدر المهندس طارق مخيمر، مرشح مستقبل وطن في الدائرة الأولى بندر ومركز بنى سويف، بيانًا على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي يؤكد عدم صحة هذا البيان على الإطلاق، وأن كل ما يثار مجرد شائعات مغرضة وبلبلة للرأي العام.