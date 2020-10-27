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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

استشاري نفسي يكشف أسباب هروب الفتيات من المنازل

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 03:26 م
هروب الفتيات من منازلهن
هروب الفتيات من منازلهن
هاجر رضا
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بعد أن نجحت الشرطة في كشف حقيقة هروب الفتيات خصوصاً ممن تترواح أعمارهن بين 18 و25 عاما، وأنهن يفتعلن فكرة الخطف، لإيهام ذويهم أنهن ضحايا ولسن جناة.

ولتفسير هذه الظاهرة، تواصلت "الدستور" مع الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، لمعرفة أسبابها وكيفية التعامل معها.

وقال فرويز إن السبب الرئيسي وراء هروب الفتيات من منزل الأهل سوء تعامل الوالد والوالدة لهن، وكثرة المشاكل بجانب تطور الأمر للضرب في بعض الأحيان.

وأضاف: "عدم التواصل بين أفراد الأسرة ضمن أسباب هروب الفتيات من المنزل، فضلا عن الإهمال العاطفي، والمبالغة في العقاب ".

وتابع: "تدليل الأبناء مقابل تعنيف الفتيات ورفض بعض طلباتهن دون إعطاء أسباب منطقية يجعل الفتاة تكره المنزل ولا تشعر بالانتماء والحنين له فتهرب".

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