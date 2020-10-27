السفارة الفرنسية في تركيا تنصح رعاياها بتوخي الحذر

دعت السفارة الفرنسية في تركيا، اليوم الثلاثاء، بتوخي الحذر وتحاشي التجمعات الشعبية في البلاد إثر الدعوات التركية لمقاطعة المنتجات الفرنسية والحملة ضد فرنسا خلال هذه الفترة.وفي سياق متصل، دعت الخارجية الفرنسية المواطنين الفرنسيين في إندونيسيا وبنجلاديش والعراق وموريتانيا لتوخي الحذر.وكان قد حذر وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، الثلاثاء، النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان من التدخل في الشئون الداخلية الفرنسية، وذلك بعد أن دعا الرئيس التركي شعبه إلى مقاطعة البضائع الفرنسية، بسبب ما وصفه بأجندة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المعادية للإسلام.ونقلت وكالة رويترز قول دارمانين لراديو فرانس إنتر: يجب أن نعلم أن القوى الأجنبية تتدخل فيما يجري في فرنسا، مضيفًا أنه كان يشير إلى تركيا وباكستان، حيث أصدر البرلمان الباكستاني قرارًا يحث الحكومة على استدعاء مبعوثها من فرنسا، وأضاف دارمانين لا ينبغي أن تتدخل تركيا في الشئون الداخلية لفرنسا.