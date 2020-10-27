وزير استخبارات تل أبيب: هذه الدول العربية التي ستطبع قريبًا مع إسرائيل

ذكر وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، في حديث له على القناة 20 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تواصل اتصالاتها المكثفة مع عدد من الدول لتطبيع العلاقات معها، غير أن ذلك سيتم بعد ظهور نتائج الانتخابات الأمريكية.وكشف الوزير كوهين عن أن الدول التي تسعى إسرائيل إلى تأسيس علاقات معها في الفترة المقبلة هي: السعودية وعُمان وقطر والنيجر والمغرب.وقال الوزير الإسرائيلي إنه كان قد كشف لوسائل الإعلام، عقب إبرام اتفاق السلام مع الإمارات، عن أن إسرائيل على وشك التوصل إلى اتفاق مماثل مع دولة خليجية وأخرى إفريقية، وأن ذلك حدث بالفعل، إذ انضمت كل من البحرين والسودان إلى مسيرة السلام مع إسرائيل.وأوضح الوزير كوهين أن ما تشهده المنطقة حاليًا "يأتي في إطار تحولات تاريخية كبيرة، ومن منطلق قوة اقتصادية وعسكرية إسرائيلية، فضلًا عن إصرار أمريكي للمضي في هذه المسيرة، التي تسفر عن تشكل جبهة قوية تضم كلًا من مصر والسودان والبحرين والإمارات العربية المتحدة، في مقابل محور الشر الذي تقوده إيران وأردوغان.