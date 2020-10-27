التحفظ على كاميرات المراقبة في مشاجرة الساحل

أمرت نيابة الساحل الجزئية، اليوم الثلاثاء، بالتحفظ على كاميرات المراقبة التي رصدت مشاجرة موظف مع آخرين وإطلاق أعيرة نارية ضدهم وتفريغها.كانت قد تسلمت النيابة التقرير المبدئي للمصابين والذي كشف إصابة الأول بطلق ناري في الكتف، والثاني بطلق ناري بالرأس، والثالث بطلق ناري في القدم، وتم نقل الرابع لمستشفى معهد ناصر لتلقي العلاج.تلقى قسم شرطة الساحل بلاغا من الأهالى بوجود إطلاق نار وعدد من المصابين بمحيط أحد المقاهى، وبالانتقال والفحص تبين قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار على 4 أشخاص من سلاح نارى، وأصابهم فى مناطق متفرقة من أجسادهم، وتم نقل المصابين الـ5 إلى المستشفى لتلقى العلاج، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.