بومبيو في ذكرى مقتل البغدادي: «داعش» لا يزال يشكل تهديدًا

أكد وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، أن تنظيم «داعش» الإرهابي لا يزال يشكل تهديدًا، فيما سيواصل التحالف الدولي عمله لهزيمته.جاء ذلك تعليقًا على الذكرى الأولى لمتقل زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي أبو بكر البغدادي بعملية أمريكية.وغرد بومبيو على تويتر قائلًا: "اليوم يمر عام على إطلاق الولايات المتحدة لعملية أسقطت زعيم داعش أبوبكر البغدادي. على الرغم من هذا الإنجاز البارز لا يزال داعش يشكل تهديدًا، وسنواصل العمل مع التحالف الدولي لضمان هزيمته بشكل دائم".وفي 27 أكتوبر 2019، استهدفت عملية عسكرية أمريكية، في إدلب بسوريا، زعيم التنظيم الإرهابي أبوبكر البغدادي.وظل البغدادي لفترة طويلة هدفا للقوات الأمريكية وقوات أمنية أخرى في المنطقة، تحاول القضاء على التنظيم حتى بعد استعادة معظم الأراضي التي سيطر عليها التنظيم.وأدت ضربات جوية أمريكية إلى مقتل معظم قيادات البغدادي، بما في ذلك أبو عمر الشيشاني وأبو مسلم التركماني وأبو علي الأنباري وأبو سياف، وكذلك أبو محمد العدناني المتحدث باسم التنظيم.