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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زعيمة هونج كونج تزور بكين لبحث خطط إنعاش الاقتصاد

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 06:13 ص
زعيمة هونج كونج كاري
زعيمة هونج كونج كاري لام
وكالات
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تتوجه زعيمة هونج كونج كاري لام إلى العاصمة الصينية بكين الأسبوع المقبل في زيارة تستغرق ثلاثة أيام لمناقشة خطط إنعاش اقتصاد المدينة، وهي مركز مالي عالمي تضرر من جائحة كوفيد-19 واحتجاجات مناهضة للحكومة.

وقالت لام في مؤتمر صحفي أسبوعي اليوم الثلاثاء إنها ستغادر هونج كونج في الثالث من نوفمبر متوجهة إلى مدينة شنجن بجنوب الصين حيث ستخضع لاختبار فيروس كورونا قبل الذهاب إلى بكين.

وأضافت لام "زيارتي لبكين هذه المرة تتعلق فحسب بالجانب الاقتصادي وهذا في ضوء الوضع الاقتصادي الذي بات بالطبع خطيرًا للغاية في هونج كونج".

وقالت "نحن بحاجة إلى مزيد من إجراءات الدعم من البر الرئيسي الصيني خاصة في ضوء الاتجاه العام الذي يجب أن تسلكه هونج كونج من أجل الاندماج بشكل أفضل مع البر الرئيسي وخاصة في منطقة خليج الصين الكبرى".

ونوهت لام مرارًا وتكرارًا إلى أهمية منطقة الخليج الكبرى التي تضم هونج كونج وماكاو وتسع مدن في مقاطعة جوانغدونغ الصينية باعتبارها ركيزة أساسية لتوفير فوائد اقتصادية للمدينة التي تحكمها الصين.

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