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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«لم تكن ملائمة».. كوريا الجنوبية تتبرأ من تصريحات سفيرها بأمريكا

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 06:44 ص
وزيرة خارجية كوريا
وزيرة خارجية كوريا الجنوبية
وكالات
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أعلنت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ-هوا، أنها ترى مشكلة في التصريحات الأخيرة لسفيرها لدى الولايات المتحدة، التي أثارت الانتقادات لتقليلها من شأن التحالف بين سيئول وواشنطن.

وقالت كانغ، في جلسة التدقيق البرلمانية إنها تفكر في اتخاذ إجراء ضروري بشأن تصريحات السفير، لي سو-هيوك، الذي قال إن اختيار كوريا الجنوبية للولايات المتحدة كحليف لها منذ 70 عاما لا يعني بالضرورة أنه يتعين عليها اختيار الولايات المتحدة في السبعين سنة المقبلة.

ورأت أن التصريحات لم تكن ملائمة، "أعتقد أن هناك مشكلة في بعض عباراته، لم نتخذ أي إجراء بعد لكننا سنفعل ذلك بعد الفحص الشامل لمقصد السفير من تصريحاته".

وفيما يتعلق بوصف الرئيس الصيني شي جين بينغ، لمشاركة بلاده في الحرب الكورية بأنها كانت "قتالا ضد الغزاة الإمبرياليين الأمريكيين"، كررت كانغ "أنه لا يمكن إنكار أن كوريا الشمالية غزت الجنوب".

وعندما سألها أحد النواب عما إذا كانت ترى تصريحات الرئيس الصيني تمثل "تشويها للتاريخ"، قالت وزيرة الخارجية: "الأمر كذلك من وجهة نظرنا، ونعتقد أن السياق العالمي للتنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين قد لعب دورا بالتأكيد، ولكن ليس من المناسب تقييم نية خطاب زعيم أجنبي.

ونحن نقلنا هذه النقطة بوضوح إلى الجانب الصيني، كما ينص قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على أن الحرب اندلعت مع غزو الشمال للجنوب".

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