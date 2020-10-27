دراسة: الشباب يفقدون وظائفهم بمعدل أكبر فى بريطانيا

حذرت دراسة توثق الانقسامات المتزايدة في مكان العمل منذ انتشار جائحة كورونا فى مارس من أن الشباب في المملكة المتحدة يفقدون وظائفهم أكثر من الضعف مقارنة بالعمال الأكبر سنًا، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.ووجد أكاديميون في كلية لندن للاقتصاد أنه في الشهرين الماضيين، كانت نسبة الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عامًا 11.1٪، مقارنة بـ 4.6٪ لمن هم في سن 26 عامًا وأكثر.كما شهد غالبية الشباب - 58٪ - انخفاضًا في أرباحهم، مقارنة بـ 42٪ بين بقية السكان العاملين.ومع الأرقام الاقتصادية الأخيرة التي تظهر تباطؤ النمو في المملكة المتحدة، حيث فرضت الموجة الثانية من الفيروس عمليات إغلاق أكثر شدة، قالت كلية لندن للاقتصاد إن تقريرها وجد أيضًا أن النساء والعاملين لحسابهم الخاص وأولئك الذين نشأوا في أسرة فقيرة كانوا أكثر عرضة للبطالة وتخفيض الأجور.وفي الأسبوع الماضي، قال وزير المالية، ريشي سوناك إنه يسعى لوضع استجابة للعدد المتزايد من الحالات في جميع أنحاء البلاد بالتزامن مع انتهاء مخطط الإجازة، وذلك فى إطار التحديث الاقتصادي الرئيسي الرابع في غضون عدة أشهر.وقالت الصحيفة إن سوناك قام بتحديث نظام الإجازة - نظام دعم الوظائف - مما جعله أكثر سخاءً لأصحاب العمل الذين أجبروا على الإغلاق في حالات الإغلاق المحلية، في حين رحب قادة الأعمال والمؤسسات الفكرية بهذه الخطوة، وحذروا من أن تأثير عمليات الإغلاق قد يؤدي إلى فقدان مئات الآلاف من الوظائف.وقالت مؤسسة ريزوليوشن إن التقرير المقرر صدوره في وقت لاحق من هذا الأسبوع لفحص تأثير خطط دعم الخزانة وجد أن المستشار فشل في مساعدة العديد من العاملين لحسابهم الخاص وخاصة أولئك الذين يعملون في اقتصاد الوظائف المؤقتة، والشباب.وقال مركز الفكر إن خطة لمساعدة العاملين لحسابهم الخاص خلال الوباء أعطت 1.3 مليار جنيه إسترليني للعمال الذين لم يتكبدوا أي خسارة في الدخل، بينما لم يقدموا شيئًا إلى 500 ألف شخص تركوا بلا عمل، وكثير منهم من الشباب.