«نصر أكتوبر والتحولات الإقليمية والدولية» على طاولة المجلس الأعلى للثقافة.. الليلة

تعقد في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء٬ بالمجلس الأعلى للثقافة٬ ندوة بعنوان «نصر أكتوبر والتحولات الإقليمية والدولية»، والتي تنظمها لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس.يدير الندوة الدكتور محمد أحمد مرسي، أستاذ العلوم السياسية، ويشارك بها كل من اللواء أركان حرب ناجي شهود٬ مستشار أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية وأحد أبطال حرب اكتوبر 1973، واللواء طيار أركان حرب مجد الدين رفعت، طيار مقاتل منذ 1964 وشارك في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973، وعمرو الخولي، باحث في العلاقات الدولية.يذكر أن الدكتور جمال حمدان في كتابه «6 أكتوبر في الاستراتيجية العالمية» يشير إلى أن المواجهات العسكرية تعددت بين العرب وإسرائيل دون أن تكون أي منها نقطة تحول جذري٬ أما نتائجها الميدانية كانت تسير في اتجاه واحد رتيب٬ يتفق تمامًا مع موازين القوى العالمية السائدة.وجاءت حرب أكتوبر وحدها لتقلب نظام التوازنات المحلية ونتائج الصراع الميداني٬ ليس فقط لأول مرة في تاريخ الصراع، ولكن أيضًا لأول مرة في ظل الوفاق الدولي الجديد ومناخه، ومن هنا جاءت المعركة أول اختبار قوة حقيقي للعدو المباشر ومعسكره.