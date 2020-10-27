راجح داود بضيافة صالون الجزويت الشهرى.. غدًا

يستضيف صالون الجزويت الثقافي الشهري٬ في السادسة والنصف من مساء غدًا الأربعاء٬ الموسيقار الكبير راجح داود، في لقاء مفتوح مع الجمهور يديره الكاتب هشام أصلان٬ حيث يحتفي الصالون بمشواره الفني الكبير والمؤثر في تاريخ الموسيقى العربية عامة، والموسيقى السينمائية خصوصًا.وراجح داود من أبناء حي الفجالة، الذي انطلقت منه جمعية النهضة العلمية والثقافية٬ ويهتم نشاطها به بشكل خاص وأطلقت برنامجًا ثقافيًا منذ سنوات بعنوان «الفجالة منورة بأهلها◄.ألف راجح العديد من موسيقى الأفلام المهمة، وعلقت مقطوعاته مع الجمهور بشكل لافت، منها: «الكيت كات، رسائل البحر، أرض الخوف، أرض الأحلام، الراعي والنساء، سارق الفرح، الصعاليك، مواطن ومخبر وحرامي، عصافير النيل»، فضلًا عن موسيقى عدد من المسلسلات، التي لحن أيضًا بعض أغانيها، ومن أشهرها تتر مسلسل هوانم جاردن سيتي.حصل راجح داود على الماجيستير، ثم الدكتوراه في التأليف الموسيقي من أكاديمية فيينا للموسيقى، قبل أن يتولى منصب عميد المعهد العالي للموسيقى، كما عمل مدرسًا في قسم التأليف وأستاذا للتأليف في معهد الكونسرفتوار، قبل أن يتولى الإشراف على وحدة التأليف الموسيقى بالمبنى المركزي للوحدات التعليمية بأكاديمية الفنون، إضافة إلى كونه مؤسس أوركسترا الهناجر للوتريات التي تولى قيادتها في الفترة من 1994 إلى 1999، وحصل على وسام شرف من الحكومة الفرنسية وجائزة التفوق من المجلس الأعلى للثقافة.