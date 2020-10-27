رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 الموافق 10 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

راجح داود بضيافة صالون الجزويت الشهرى.. غدًا

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 12:28 ص
راجح داود
راجح داود
نضال ممدوح
طباعة
يستضيف صالون الجزويت الثقافي الشهري٬ في السادسة والنصف من مساء غدًا الأربعاء٬ الموسيقار الكبير راجح داود، في لقاء مفتوح مع الجمهور يديره الكاتب هشام أصلان٬ حيث يحتفي الصالون بمشواره الفني الكبير والمؤثر في تاريخ الموسيقى العربية عامة، والموسيقى السينمائية خصوصًا.

وراجح داود من أبناء حي الفجالة، الذي انطلقت منه جمعية النهضة العلمية والثقافية٬ ويهتم نشاطها به بشكل خاص وأطلقت برنامجًا ثقافيًا منذ سنوات بعنوان «الفجالة منورة بأهلها◄.

ألف راجح العديد من موسيقى الأفلام المهمة، وعلقت مقطوعاته مع الجمهور بشكل لافت، منها: «الكيت كات، رسائل البحر، أرض الخوف، أرض الأحلام، الراعي والنساء، سارق الفرح، الصعاليك، مواطن ومخبر وحرامي، عصافير النيل»، فضلًا عن موسيقى عدد من المسلسلات، التي لحن أيضًا بعض أغانيها، ومن أشهرها تتر مسلسل هوانم جاردن سيتي.

حصل راجح داود على الماجيستير، ثم الدكتوراه في التأليف الموسيقي من أكاديمية فيينا للموسيقى، قبل أن يتولى منصب عميد المعهد العالي للموسيقى، كما عمل مدرسًا في قسم التأليف وأستاذا للتأليف في معهد الكونسرفتوار، قبل أن يتولى الإشراف على وحدة التأليف الموسيقى بالمبنى المركزي للوحدات التعليمية بأكاديمية الفنون، إضافة إلى كونه مؤسس أوركسترا الهناجر للوتريات التي تولى قيادتها في الفترة من 1994 إلى 1999، وحصل على وسام شرف من الحكومة الفرنسية وجائزة التفوق من المجلس الأعلى للثقافة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتيجة معادلة الدبلومات التجارية جامعة القاهرة

تجميد الحوافز والمكافآت والبدلات لموظفي الدولة؟.. الحكومة ترد

طولها مترين.. تفاصيل هجوم سمكة قرش على 3 سياح بمحمية رأس محمد

«مش هيفرق معاها».. سجال بين سيدة وابنة رجاء الجداوي بسبب المدفن

الصور

image description

جامعة أسيوط تحتل المركز الـ23 إفريقيًا في تصنيف «‪U.S.NEWS‬»

image description

محافظ دمياط والسفير الريدي يتفقدان مكتبة مصر بعزبة البرج

image description

اعتماد المخطط العام لمدينة الفتح بأسيوط

image description

«أورام أسيوط» ينقذ حياة مريض سرطان بعملية منظار جراحي

image description

أبو العينين يدلى بصوته فى الجيزة

الأكثر قراءة

تجميد الحوافز والمكافآت والبدلات لموظفي الدولة؟.. الحكومة ترد

محامي «شهيد المرج»: حاولوا تقييده بـ«كاوتش» قبل تمزيق جسده

براتب 1800 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل جديدة ببورسعيد

اتحاد الكرة يقر شكل مسابقات الموسم الجديد ويلغي الهبوط

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

السقا: فيلم جديد مع عز وكريم والكدوانى من إخراج ساندرا نشأت (حوار)

منوعات

إعصار قوي يجتاح الفلبين ويشرد الآلاف

الأمير هاري: نشأتي أبعدتني عن التحيز العنصري الأعمى

مزاد على قطع استخدمها عناصر الاستخبارات السوفيتية خلال الحرب الباردة

العلماء ينبهون لعلامة تحذير رئيسية رابعة لكورونا

أيام زمان

«خفَّضت أجري مرتين ولم يعطني حقي».. سر الخلاف بين أحمد زكي ومحمد خان

رفض طلب عادل إمام وحضر حفل السفارة الإسرائيلية.. حكاية علي سالم مع الزعيم

حكاية الرباعية التي كتبها صلاح جاهين متأثرًا بـ حمدي الوزير

«بدأ حياته بالهجوم علىّ».. اعترافات «الأبنودي» عن علاقته بأحمد فؤاد نجم

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
أرض السلام والأبطال
مؤمن المحمدي
رهان الفناجيلى وأحمد فراج
القس. رفعت فكرى
مُت فارغًا
لواء.حمدى البطران
السودان والإرهاب
المزيد

الثقافة

«وما خفى كان أعظم» جديد دار النخبة للكاتبة شروق كمال

بيكاسو.. سيرة الفن والجنون التي ولدت قبل 139 عاما

اليوم.. انطلاق فعاليات ورشة عمل «فن المكرمية» ببيت السنارى

قريبًا.. «من أجل ليلة حب» فى نسختها العربية عن دار خطوط